وزارة المالية تطرح 2.2 مليار جنيه سندات خزانة اليوم

وزارة المالية تطرح 2.2 مليار جنيه سندات خزانة اليومالإثنين، 29 يناير 2018 01:00 ص
عمرو الجارحى وزير المالية
كتب - أحمد يعقوب
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يطرح البنك المركزى المصرى، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 2.2 مليار جنيه، الأولى بقيمة 1.25 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، والثانية بقيمة مليار جنيه، لأجل 10 سنوات.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجارى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
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