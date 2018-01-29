واشنطن ترفع الحظر على دخول اللاجئين لأمريكا من 11 دولة

واشنطن ترفع الحظر على دخول اللاجئين لأمريكا من 11 دولةالإثنين، 29 يناير 2018 10:53 م
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
(أ ف ب)
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أعلنت الولايات المتحدة الإثنين، رفع الحظر على دخول اللاجئين من 11 دولة، لكنها اوضحت ان من يريدون دخول الولايات المتحدة سيخضعون لإجراءات أمنية مشددة اكثر من الماضى.
ولم يكشف المسؤولون الأمريكيون لائحة هذه الدول لكن بحسب منظمات تعنى بشؤون اللاجئين فان الامر بتعلق بـ 11 دولة معظمها مسلمة منهم إيران والعراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان ومالى والصومال وجنوب السودان وكوريا الشمالية.
وقلص الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، منذ توليه الرئاسة عدد اللاجئين الذين يسمح لهم بدخول البلاد وأوقف برنامج اللاجئين لمدة أربعة أشهر العام الماضي.
كما طبق ترامب أيضا إجراءات فحص أكثر دقة وانسحب من مفاوضات خاصة باتفاق تطوعى للتصدى للهجرة العالمية.
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