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ننشر أول صور لأعضاء اللجان الطبية المكلفة بالكشف على مرشحى الرئاسة

الإثنين، 29 يناير 2018 10:06 م
ننشر أول صور لأعضاء اللجان الطبية المكلفة بالكشف على مرشحى الرئاسة أعضاء اللجان الطبية المكلفة بالكشف على مرشحى الرئاسة


كتب وليد عبد السلام
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ينشر "اليوم السابع" أول صور للجان الطبية المكلفة بالكشف الطبى عن مرشحى الانتخابات الرئاسية، ويتوسط أعضاء اللجان الطبية الدكتور عماد كاظم رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة.

وضمت اللجان كلًا من: (الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، والدكتور عادل الإتربي، أستاذ أمراض القلب بكلية طب جامعة عين شمس، والدكتور محمد كمال شاكر، أستاذ أمراض الباطنة والكبد والجهاز الهضمي بكلية طب جامعة عين شمس).

يشار إلى أن المجالس الطبية المتخصصة خصصت 3 مستشفيات لإجراء الفحص الطبى والأشعة للمرشحين لانتخابات الرئاسة، وهى مستشفى معهد ناصر ومستشفى الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر ومستشفى المركز الطبى العالمى، على أن يتم إجراء الكشفى الطبى فى أربع عيادات متخصصة بالمركز الطبى بالعباسية.

ويمرالمرشح المحتمل بـ 4 عيادات وهى الرمد والجراحة والباطنة والقلب والنفسية والعصبية والمخ والأعصاب ويتم عمل تحاليل طبية للكشف عن المخدرات والكحوليات وفيروس سى، ويتم أيضًا عمل الأشعة على جميع أجزاء الجسم للتأكد من سلامتها.


 

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الكشف الطبى

مرشحى الرئاسه

الانتخابات الرئاسيه



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