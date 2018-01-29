نتنياهو يتهم موسكو وإيران بالسعى لتدمير إسرائيل





موسكو (أ ف ب)

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو الاثنين، إيران بالسعى إلى "تدمير" إسرائيل، خلال لقاء فى موسكو مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

وقال نتانياهو فى خطاب حضره بوتين فى المتحف اليهودى حيث أقيم حفل فى ذكرى ضحايا المحرقة إن إيران "تريد محونا عن الخريطة".

وأضاف "سنواجهها بكل قوانا لضمان طابع إسرائيل الأبدى" مؤكدا أنه "لن تكون هناك محرقة أخرى".

وكان نتنياهو ندد بـ "تهديدات" لتعزيز الوجود الإيرانى فى سوريا خلال لقائه الأخير مع بوتين فى أغسطس الماضى.

كما أن تصريحاته الحالية مشابهة لتلك التى أدلى بها فى مارس الماضى خلال زيارة لروسيا متهما إيران بأنها "تريد تدمير إسرائيل"، وكان بوتين قلل من شأن هذه الاتهامات داعيا نتنياهو إلى طى الصفحة.

ومن جهته، قارن بوتين الاثنين بين معاداة السامية و"الخوف من روسيا" فى حين تتهم موسكو الغرب بأنه مصاب بـ"هستيريا معاداة الروس".

وقال "إننى على اقتناع بأن على المسئولين السياسيين والروحيين أن يبذلوا كل ما فى وسعهم لمنع انتشار بذور الإيديولوجية القومية مهما كان شكلها أكانت معاداة السامية او الخوف من الروس وكل الاحقاد التى تقوم على الكراهية".