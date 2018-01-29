منسق مركز الأزهر للترجمة: ترجمنا 152 كتابًا إلى 13 لغة خلال عام





كتب لؤى على

نظم مركز الأزهر للترجمة ندوة تحت عنوان "التعريف بالترجمات العبرية"، شارك فيها د.خالد عبداللطيف، المنسق العام لمركز الأزهر للترجمة والخبير في اللغة العبرية، ود.سعيد عطية، المتخصص في اللغة العبرية بمركز الأزهر للترجمة، والدكتور أيمن عطية، المتخصص في اللغة العبرية بمركز الأزهر للترجمة.

وقال د.خالد عبداللطيف، أن مركز الأزهر للترجمة قام خلال عام 2017 بترجمة 152 كتابا بـ (13) لغة، مستهدفًا بهذه الترجمات القارئ الغربي لتوضيح الصورة الحقيقية والمعتدلة للإسلام، والتي تشكل جوهر مناهج الأزهر الشريف.

وفي ذات السياق، أكد الدكتور سعيد عبداللطيف، عضو مركز الأزهر للترجمة، أن كتاب "مائة سؤال عن الإسلام" عبارة عن أسئلة يجيب عنها الشيخ محمد الغزالي؛ لتكون إجابته بمثابة استشراف لمستقبل الإسلام في واقعنا الحضاري المعاش، مضيفًا أن هذه الأسئلة وضعت بحكمة وفي إطار هدف محدد، والإجابة الحسنة عليها تثري الثقافة الإسلامية، وتجلو غبارًا كثيرًا عن حقائق رسالة الإسلام الخالدة.

وأشار سعيد إلى أن الشيخ الغزالي راعى أن يتضمن كل سؤال من الأسئلة المائة موضوعًا متكاملًا وشاملًا عن الإسلام للرد على الأباطيل التي يرددها خصوم الإسلام، وقد نجح بامتياز في عرض إجاباته التي شلمت كل مناحي وقضايا الإسلام.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أيمن عبداللطيف، عضو مركز الأزهر للترجمة أن كتاب "الله ليس كذلك"، الذي تولى المركز ترجمته، يتصدى علميًا وموضوعيًا لما يلصقه الغرب ظلمًا وعدوانًا أو جهلًا بالعرب والإسلام، ويحررهم من قبضة الفئة التي زيفت التاريخ، وتمت ترجمة الكتاب إلى عشر لغات، وقد تضمن شهادات من داخل الغرب نفسه تؤكد تزييف بعض الحقائق عن الإسلام والمسلمين، لتصبح شهادة واقعية تصف الحقيقة الثابتة لجوهر الدين الإسلامي.

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الثاني على التوالي - بجناحٍ خاصٍّ به في معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ بهدف محاصرة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم، وبيانِ فَلسَفةِ المُواطَنة والتعايُش السلمي، وترسيخ مفاهيم السلام والرحمة والعدل والمساواة، وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الراشد الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.