منتور جرافيكس العالمية توقع خطاب نوايا لإنشاء مركز تميز بمصر





كتبت هبة السيد

كشف والدن راينز رئيس مجلس إدارة شركة منتور جرافيكس العالمية، عن توقيع الشركة، خطاب نوايا مع وزارة الاتصالات، لإنشاء مركز تميز بأحد المناطق التكنولوجية التى توليها الدولة المصرية أهمية خاصة، التى من شأنها أيضا دعم مبادرة رواد التكنولوجيا الجديدة التى أعلن عنها قبل عامين الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف راينز فى لقاء صحفى الاثنين، أن المركز سيكون متخصصا فى مجال البرمجة وأمور أخرى تخص مكونات السيارات، لافتا إلى أن الشركة تخطط لإنشاء مركز فى القرية الذكية فى المرحلة الأولى، ثم التوسع بأحد المناطق الأخرى والمرجح بنسبة كبيرة أن تكون بالمنطقة التكنولوجية فى برج العرب حيث كان هناك مباحثات بهذا الشأن خلال زيارة وزير الاتصالات إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن الشركة تتعاون مع الوزارة أيضا فى مجال التدريب بجامعات القاهرة وعين شمس والجامعة الأمريكية وأيضا التعاون فى مجال الخانات التكنولوجية لتوفير خبرات لمركز التميز.

وذكر رئيس مجلس إدارة شركة منتور جرافيكس العالمية، بشأن عملية استحواذ سيمنز العالمية على منتور جرافيكس، أن ذلك من شأنه زيادة الإنفاق على البحث و التطوير .

أعلنت شركة سيمنز فى وقت الاستحواذ نيتهم الاستثمار فى منتور جرافيكس وزيادة معدلات نموها وتطوير التكنولوجيا بها، وتوقعت زيادة الإنفاق علی البحث والتطویر، وتعتقد شركة سيمنز أن زيادة الاستثمار فى عمليات منتور جرافيكس ستضيف إيرادات قدرها 100 مليون يورو سنويا فى السنة الخامسة بعد الاستحواذ، بالإضافة إلى النمو الذى يمكن أن تحققه منتور بنفسها.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة منتور جرافيكس أن سيمنز ستحتفظ بأسماء المنتجات والهويات المعروفة لعملاء منتور، وسوف تعرف الشركة باسم "منتور كشركة تابعة لسيمنز".

وقال إن الشركة لديها ثلاثة مراكز للبحث والتطوير فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى كل من مصر والمغرب وتونس، ويعد مركز القاهرة هو أكبرها وأقدمها ويعمل به نحو 420 موظف لخدمة المنطقة معظمهم من أوائل الجامعات، لافتا إلى أن الشركة تستخدم مركز مصر ومهندسيه ليس فقط لدعم تطوير منتجاتنا ولكن لتصور وتطوير تكنولوجيات وأدوات التصميم جديدة تماما.

وأوضح أن مصر جذابة للغاية بالنسبة لنا كمحور لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إذ نبنى علاقات مع أسواق أخرى فى منطقة الخليج وشمال أفريقيا، ولا يزال السوق المصرية هى السوق الأول فى المنطقة، وقد ساهمنا على مدى تاريخنا فى تطوير النظام الإيكولوجى لتصميم الإلكترونيات بالتعاون مع الجامعات والحكومات والشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الشركات المتعددة الجنسيات.

وقال إن الشركة موجودة بمصر قبل 23 عاما وتخطط لمواصلة نجاحها فى هذا السوق، إذ تعد مصر أيضا سوقا هامة جدا لشركة سيمنز لذلك كل من منتور وسيمنز لديهما اهتمام قوى بالأسواق والشعب المصرى.