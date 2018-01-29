مقتل 5 من عناصر تنظيم القاعدة فى غارتين جويتين فى اليمن





(أ ف ب)

قتل خمسة عناصر فى تنظيم القاعدة فى غارتين جويتين نفذتهما طائرتان من دون طيار يرجح انهما أمريكيتان فى وسط اليمن الغارق فى نزاع مسلح، بحسب ما أفادت الاثنين مصادر محلية.

وقال مسؤول فى محافظة البيضاء لوكالة فرانس برس ان "عنصرين فى تنظيم القاعدة قتلا الاثنين بعدما استهدفت طائرة من دون طيار يعتقد انها اميركية سيارتهما اثناء مرورها على طريق فرعى فى المحافظة".

كما قال مسؤول محلى آخر فى محافظة أبين القريبة لفرانس برس أن ثلاثة من مسلحى التنظيم قتلوا أيضا فى ضربة مماثلة مساء الأحد.

وينتشر مسلحو تنظيم القاعدة فى اليمن منذ عقدين، واغتنموا الفوضى الناجمة عن الحرب بين الحكومة المعترف بها والمتمردين الحوثيين لتعزيز مواقعهم خلال السنوات الاخيرة خصوصا فى جنوب البلد الفقير.

وتعتبر واشنطن "قاعدة الجهاد فى جزيرة العرب" أخطر فروع تنظيم القاعدة فى العالم، وتبدى قلقها ازاء تعزيز التنظيم نفوذه مستفيدا من الفوضى الناجمة عن النزاع المسلح فى اليمن، وتخشى من هجمات لتنظيم القاعدة على الأراضى الأمريكية.

وكثفت الولايات المتحدة منذ تسلم دونالد ترامب الرئاسة فى يناير، ضرباتها ضد التنظيم.

والسبت قتل سبعة عناصر فى تنظيم القاعدة فى غارة نفذتها طائرة من دون طيار يرجح أنها أمريكية أيضا فى مديرية الصعيد بمحافظة شبوة الجنوبية.