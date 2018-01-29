مقتل 3 متمردين بورونديين جنوب كيفو بالكونغو الديموقراطية





بوكافو (أ ف ب)

أعلن الجيش الكونغولى الاثنين، قتل 3 متمردين بورونديين يشتبه فى إقدامهم على سرقة البطاطا فى شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، حيث يجرى عمليات عسكرية.

وصرح اللفتنانت ماسومبوكو بوتى، قائد قوة الجيش فى بلدة كيليبا شمال أوفيرا "جنوب كيفو لوكالة فرانس برس أن دورية "اشتبكت مع مجموعة متمردين بورونديين من قوات التحرير الوطنية وأسفر تبادل إطلاق النار عن مقتل 3 من المهاجمين".

وجرى الاشتباك فى بلدة روساباجى فى كيليبا المتاخمة لبوروندى.

وأضاف الضابط أن "هؤلاء المتمردين الوافدين من بوروندى عبروا نهر روزيزى للسرقة من حقول المزارعين فى كيليبا، وأثناء فرارهم خلفوا أكياسا من البطاطا الحلوة كانوا سرقوها".

وأفاد المسئول عن مدينة كيليبا دانيال روهانيكا وكالة فرانس برس، أن "جثث هؤلاء معروضة حاليا أمام إدارة مدينة كيليبا قريبا من كنيسة سان جوزيف الكاثوليكية فى انتظار إجراءات الدفن".

ويتهم تمرد قوات التحرير الوطنية البوروندى الذى يعد بضع مئات من العناصر تكرارا بشن هجمات للتمون وسرقة البقر والمواد الغذائية قبل الانكفاء إلى مستنقعات روكوكو فى بوروندى أو إلى شمال أوفيرا فى شرق الكونغو الديموقراطية المجاورة حيث يتخذون قاعدة خلفية.

ويشن الجيش الكونغولى عمليات عسكرية فى هذه المنطقة التى تكثر فيها الجماعات المسلحة المحلية والأجنبية منذ أكثر من 20 عاما.