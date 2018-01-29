مقتل 10 دواعش خلال تسللهم إلى قرية الحويجة جنوب الموصل العراقية





بغداد أ ش أ

لقى 10 من عناصر داعش مصرعهم، اليوم الاثنين، خلال محاولة تسللهم إلى قرية الحويجة التابعة لناحية حمام العليل جنوب الموصل بالعراق.

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا عن مصدر أمنى عراقى قوله إن "طائرات عراقية وبالتعاون مع طائرات التحالف الدولى تمكنت من قتل عشرة دواعش خلال محاولة تسللهم إلى قرية الحويجة ما بين الأشجار والتى شهدت الأسبوع الماضى عمليات أمنية موسعة أنتهت بقتل ما يقارب من 80 داعشيا متسللا وأعتقال العشرات منهم وبإسناد التحالف الدولى أيضا " .

وأضاف ان" القوات الأمنية تطوق القرية بالكامل للبدء بعملية أمنية أخرى بعد غلق منافذ القرية "، من ناحية أخرى، رفض مجلس محافظة نينوى قرار وزارة الداخلية بتعيين قائد شرطة جديد للمحافظة .

وقال بشار الكيكى رئيس مجلس نينوى لوكالة "نينا" العراقية إن مجلس محافظة نينوى يرفض قرار وزارة الداخلية بتعيين قائد جديد لشرطة نينوى بدلا من العميد واثق الحمدانى كونه من ابناء الموصل وهو اعلم بسكان أهلها ومناطقها وعن تواجد عصابات داعش بحكم خدمته الطويلة لمنصب مدير شرطة نينوى " .

وأضاف " أن الوزارة تعتزم إصدار أمر بتعيين اللواء حمد النامس - وهو من أهالى الشرقاط - قائدا لشرطة نينوى وأن المجلس يرفض مثل هذا القرار ".