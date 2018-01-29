مقتل عضو بمجلس ناحية الرشاد فى هجوم مسلح جنوب كركوك بالعراق

مقتل عضو بمجلس ناحية الرشاد فى هجوم مسلح جنوب كركوك بالعراقالإثنين، 29 يناير 2018 12:00 ص
جانب من العنف فى العراق - أرشيفية
بغداد أ ش أ
إضافة تعليق
ذكر مصدر أمنى عرقى، اليوم الأحد، أن عضوا بمجلس ناحية الرشاد تابع لمحافظة كركوك قتل فى هجوم مسلح نفذه مجهولون أمام منزله.
وقال المصدر -فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية- إن مجموعة مسلحة كانت تستقل سيارة أطلقت النار من أسلحة كاتمة للصوت باتجاه عضو بمجلس ناحية الرشاد أثناء تواجده داخل سيارته أمام منزله فى حى الخضراء جنوب كركوك، ما أسفر عن مقتله فى الحال ، فيما لاذت المجموعة بالفرار، مضيفا أن القوة الأمنية فتحت تحقيقا حول الحادثة لكشف الجهة التى تقف وراءها.
يشار الى أن محافظة كركوك تشهد بين فترة وأخرى خروقات أمنية تتمثل بتفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة واغتيالات تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية.
إضافة تعليق
حزب النور يعلن دعمه للسيسى فى الانتخابات الرئاسية.. يونس مخيون: الرئيس هو الأقدر على استقرار الدولة والحفاظ عليها من المخاطر.. ويناشد المواطنين النزول والمشاركة بالانتخابات.. ومتحدث الحزب: سندعمه بكل المحافظات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة