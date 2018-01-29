مقتل عضو بمجلس ناحية الرشاد فى هجوم مسلح جنوب كركوك بالعراق





بغداد أ ش أ

ذكر مصدر أمنى عرقى، اليوم الأحد، أن عضوا بمجلس ناحية الرشاد تابع لمحافظة كركوك قتل فى هجوم مسلح نفذه مجهولون أمام منزله.

وقال المصدر -فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية- إن مجموعة مسلحة كانت تستقل سيارة أطلقت النار من أسلحة كاتمة للصوت باتجاه عضو بمجلس ناحية الرشاد أثناء تواجده داخل سيارته أمام منزله فى حى الخضراء جنوب كركوك، ما أسفر عن مقتله فى الحال ، فيما لاذت المجموعة بالفرار، مضيفا أن القوة الأمنية فتحت تحقيقا حول الحادثة لكشف الجهة التى تقف وراءها.

يشار الى أن محافظة كركوك تشهد بين فترة وأخرى خروقات أمنية تتمثل بتفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة واغتيالات تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية.