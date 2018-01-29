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مطار القاهرة يستقبل شحنة ذهب من منجم السكرى

الإثنين، 29 يناير 2018 09:09 م
مطار القاهرة يستقبل شحنة ذهب من منجم السكرى مطار القاهرة - أرشيفية


كتب محمود عبد الغنى
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استقبل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الاثنين، شحنة ذهب خام قادمة من منجم السكرى تمهيدا لتفريغها ونقلها إلى كندا لتنقيتها وبيعها فى البورصة العالمية.

وقالت مصادر بقرية البضائع بالمطار، إن شحنة الذهب وصلت على متن طائرة خاصة قادمة من مرسى علم، بإجمالى 389 كيلوجراما ذهب خام من منجم السكرى داخل 23 طرد، تمهيدا لتفريغها بحضور مندوب الدمغة والموازين ونقلها إلى كندا لتنقيتها وبيعها فى البورصة العالمية.

 


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