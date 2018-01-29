مطاحن الدلتا: إجراءات لإلغاء عضوية عضو بمجلس الإدارة مدرج بقوائم الإرهاب





كتب هانى الحوتى

قالت شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، فى بيان للبورصة المصرية اليوم الاثنين، إنها خاطبت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، للاستفسار عن الإجراءات القانونية بشأن عدم جواز عضوية المثنى محمد لطفى الفقى إعمالاً لقرار المنع رقم 653 لسنة 2014 أمن الدولة العليا، منوهة إلى أن العضو مازال يشغل منصب عضو مجلس إدارة الشركة حتى الآن.

وكانت شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، قد أعلنت عن إدارج أسماء 3 مساهمين بالشركة على قائمة الإرهابيين على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدول العليا، طبقاً لقرار محكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة.

وهم محمد عبد الحميد أحمد الفقى مساهم بالشركة بعدد 789759 سهم بنسبة 11.86% من رأس مال الشركة، والمثنى محمد عبد الحميد الفقى مساهم بالشركة بعدد 624251 سهم بنسبة 8.32% من رأس مال الشركة، كما أنه عضو مجلس إدارة الشركة، وعضو لجنة المراجعة الداخلية ولجنة شراء القمح، فاطمة النبوية محمد أبو الحسن فؤاد نصر مساهمة بالشركة بعدد 475214 سهم بنسبة 6.33% من رأس مال الشركة.