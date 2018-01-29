video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 29 يناير 2018 07:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مصطفى الفقى يفتتح معرضا للفن التشكيلى ضد التمييز

الإثنين، 29 يناير 2018 06:20 م
مصطفى الفقى يفتتح معرضا للفن التشكيلى ضد التمييز جانب من الافتتاح


الاسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

افتتح الدكتور مصطفى الفقى، معرضا للفن التشكيلى "ضد التمييز" ترافقة الدكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد العام لنساء مصر.
 

وذلك فى إطار مشروع "الثقافة والمسرح ضد التمييز والتطرف"، والذى يتضمن أعمال فنية لمجموعة شبابية قدمت منتجات ثقافية من أعمال مسرحية ولوحات وأعمال موسيقية، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب وجامعة القاهرة لنشر قيم عدم التمييز بين الشباب.
 

ويهدف المشروع إلى تكوين 20 مجموعة شبابية من طلاب جامعة القاهرة وأعضاء الأندية بوزارة الشباب لتدريبهم على نشر الوعى بعدم التمييز وتنمية المهارات الفنية، حيث قدم الشباب 40 فاعلية فنية بمسارح وزارتى الثقافة والشباب.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصطفى الفقى: العالم يموج بتيارات الإرهاب ونحن نخوض حربا يباركها الله

اخبار الاسكندرية

اخبار محافظات

اخبار مصر

الاسكندرية

مكتبة الاسكندرية

الفن التشكيلى



لا تفوتك
فيديو وصور.. وكيل موسى مصطفى موسى يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة

فيديو وصور.. وكيل موسى مصطفى موسى يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة

دار الإفتاء: الممتنع عن أداء صوته الانتخابى آثمٌ شرعًا

دار الإفتاء: الممتنع عن أداء صوته الانتخابى آثمٌ شرعًا

قمة ثلاثية تعيد المياه لمجاريها.. مباحثات مصرية سودانية إثيوبية اليوم حول سد النهضة.. السيسي: اطمنوا.. فيه مسؤولين والدول الثلاث يد واحدة.. ووزير الخارجية: لا يوجد وسيط.. واتفقنا على حل القضايا الفنية خلال شهر

قمة ثلاثية تعيد المياه لمجاريها.. مباحثات مصرية سودانية إثيوبية اليوم حول سد النهضة.. السيسي: اطمنوا.. فيه مسؤولين والدول الثلاث يد واحدة.. ووزير الخارجية: لا يوجد وسيط.. واتفقنا على حل القضايا الفنية خلال شهر

مسلسل الإخوان لإشعال مصر فى 200 يوم.. الجماعة ترصد 20 مليون دولار للعمل حتى أغسطس ويوسف ندا يتولى تدبير المبلغ.. 3 مراحل تبدأ بـ"الموجة" وتنتهى بـ"الحشد".. وتوجيه بتجنب "رابعة والشرعية" لاجتذاب قوى ثورة يناير

مسلسل الإخوان لإشعال مصر فى 200 يوم.. الجماعة ترصد 20 مليون دولار للعمل حتى أغسطس ويوسف ندا يتولى تدبير المبلغ.. 3 مراحل تبدأ بـ"الموجة" وتنتهى بـ"الحشد".. وتوجيه بتجنب "رابعة والشرعية" لاجتذاب قوى ثورة يناير

حسام غالى يعود للقاهرة الليلة تمهيدا لانتقاله إلى الأهلي

حسام غالى يعود للقاهرة الليلة تمهيدا لانتقاله إلى الأهلي

الزمالك يقترب من الكعبى بعد مكالمة مرتضى منصور ورئيس نهضة بركان المغربى

الزمالك يقترب من الكعبى بعد مكالمة مرتضى منصور ورئيس نهضة بركان المغربى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة