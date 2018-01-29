مصطفى الفقى يفتتح معرضا للفن التشكيلى ضد التمييز

الاسكندرية جاكلين منير

افتتح الدكتور مصطفى الفقى، معرضا للفن التشكيلى "ضد التمييز" ترافقة الدكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد العام لنساء مصر.





وذلك فى إطار مشروع "الثقافة والمسرح ضد التمييز والتطرف"، والذى يتضمن أعمال فنية لمجموعة شبابية قدمت منتجات ثقافية من أعمال مسرحية ولوحات وأعمال موسيقية، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب وجامعة القاهرة لنشر قيم عدم التمييز بين الشباب.



ويهدف المشروع إلى تكوين 20 مجموعة شبابية من طلاب جامعة القاهرة وأعضاء الأندية بوزارة الشباب لتدريبهم على نشر الوعى بعدم التمييز وتنمية المهارات الفنية، حيث قدم الشباب 40 فاعلية فنية بمسارح وزارتى الثقافة والشباب.