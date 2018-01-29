مصرع 36 شخصا إثر سقوط حافلة بنهر فى الهند





(رويترز)

قال وزير فى حكومة ولاية البنغال الغربية بالهند إن ما لا يقل عن 36 شخصا لقوا حتفهم فى الولاية عندما سقطت حافلة تقل 55 راكبا فى نهر فى وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين.

وقال سوفيندو أدهيكارى وزير النقل فى البنغال الغربية إن الحافلة المملوكة لهيئة النقل الحكومية سقطت من ارتفاع 30 قدما من على جسر فى نهر بيراف بعدما فقد السائق السيطرة على الحافلة على بعد 280 كيلومترا شمالى كولكاتا عاصمة الولاية.

وأضاف أنه جرى انتشال الجثث بعد ست ساعات من عمليات الإنقاذ، مشيرا إلى أن الناجين أدخلوا مستشفى حكوميا.

وفتحت حكومة البنغال الغربية تحقيقا فى الحادث وأعلنت تعويضا قدره 500 ألف روبية (7865 دولارا) لكل أسرة من أسر الضحايا.