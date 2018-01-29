مصرع دجال من أسوان أثناء التنقيب عن الآثار بأسيوط

تنقيب عن الآثار
أسيوط - هيثم البدري
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لقى دجال من محافظة أسوان مصرعه أثناء التنقيب عن الآثار بمدينة الغنايم فى محافظة أسيوط.
وتلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمورمركز شرطة الغنايم بوصول بلاغ من المستشفى المركزى بوصول "محمد.ك.م"52 سنة دجال ومقيم محافظة أسوان، جثة هامدة.
وبالانتقال وبتوقيع الكشف الطبى عليه من قبل الدكتور سامح صفيان، مفتش الصحة بالمدينة، تبين أن الجثة فى حالة اختناق وملابس المتوفى ممتلئة ببواقى الرمال، ورجح وجود شبهة جنائية.
تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المركزى وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة قررت انتداب الطب الشرعى الذى وقع الكشف والتصريح بدفن الجثمان وتسليمه لذويه، وكلفت وحدة مباحث المركز بالتحرى حول الواقعة.
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