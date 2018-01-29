مساعد محافظ كفر الشيخ: إقامة إسكان اجتماعى على مساحة 248 فدانا بكفر الشيخ





كفر الشيخ – محمد سليمان

قال المهندس على عبدالستار، مساعد محافظ كفر الشيخ، ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إن لجنة لجنة الشكاوى والمقترحات، بمجلس النواب ناقشت أبعاد عدم استغلال الأراضى المهدرة التابعة لقطاع الإنتاج بكفر الشيخ، مؤكداً أن اللجنة وافقت بالإجماع وبحضور عدد من نواب مجلس الشعب على إرسال ملف الأراضى المهدرة لرئاسة الوزراء، والتوصية بضم تبعية وملكية هذه الأراضى المهدرة والتى تبلغ 248 فدان أراضى مهدرة وغير مستغلة إلى أملاك محافظة كفر الشيخ، لاستغلالها فى إقامة وحدات إسكان اجتماعى للشباب.

وأضاف عبدالستار، لـ"اليوم السابع"، أن لجنة الشكاوى والمقترحات بمجلس النواب انعقدت بناء على طلب الإحاطة المقدم من اللواء شكرى الجندى عضو مجلس النواب عن دائرة مركز كفر الشيخ، مساء اليوم الأحد، بشأن تقنين أوضاع الأراضى المهدرة، غير المستغلة، التابعة لقطاع الإنتاج بوزارة الزراعة برئاسة العميد سيد أحمد محمد عضو مجلس النواب عن مركز سيدى سالم وحضر فعاليات اللجنة المهندس راضى أمين السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، والمهندس على عبد الستار سيد أحمد مساعد المحافظ لمنطقة وسط ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وحضر عن وزارة الزراعة دكتور عباس الشناوى.