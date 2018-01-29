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الإثنين، 29 يناير 2018 07:43 م
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مسئول عراقى: تنظيم داعش يختطف 300 شخص من محافظة الأنبار

الإثنين، 29 يناير 2018 04:53 م
مسئول عراقى: تنظيم داعش يختطف 300 شخص من محافظة الأنبار عناصر من الجيش العراقى


بغداد أ ش أ
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أعلن رئيس مجلس قضاء عنه بمحافظة الأنبار عبد الكريم العانى، اليوم الاثنين، أن 300 شخص من القضاء ما يزال مصيرهم مجهولا حتى الآن بعد اختطافهم من قبل تنظيم (داعش) الإرهابى عام 2014 ، مناشدا الحكومة المركزية والمنظمات الدولية بمساندة الأهالى فى معرفة مصير المختطفين.

وقال العانى ـ فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إن تنظيم (داعش) الإرهابى قام باختطاف أعداد كبيرة من المدنيين والمسؤولين والموظفين ، وذلك بعد سيطرته على مدينة عنه غرب الرمادى خلال عام 2014.

وأضاف أنه تم إحصاء عدد المختطفين من أبناء القضاء لدى داعش ، وتبين وجود 300 شخص من أهالى عنه مايزال مصيرهم مجهولا حتى الآن ، مناشدا الحكومة المركزية والمنظمات الدولية بمساندة أهالى عنه فى معرفة مصير أبنائهم وأهلهم الذين خطفهم التنظيم خلال السنوات الماضية.


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