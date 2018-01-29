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الإثنين، 29 يناير 2018 08:39 م
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مسئول: الروس المقيمون فى مصر يحق لهم التصويت فى انتخابات رئاسة روسيا

الإثنين، 29 يناير 2018 07:22 م
مسئول: الروس المقيمون فى مصر يحق لهم التصويت فى انتخابات رئاسة روسيا روس


(أ ش أ)
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قال الكسى تيفانيان مدير المركز الثقافى الروسى بالقاهرة، إنه يحق للمواطنين الروس المقيمين إقامة دائمة فى مصر، إلى جانب السائحين الروس المتواجدين فى البلاد، الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية فى روسيا والمقرر لها منتصف مارس المقبل.

وأضاف، فى تصريح وزعه المركز الثقافى الروسى بالقاهرة اليوم الإثنين، أنه سيحق للمقيمين فى شرم الشيخ التصويت يوم 15مارس بمبنى بريتش هاوس بميدان سوهو.. فيما يستطيع المقيمون فى كل من القاهرة والغردقة والإسكندرية التصويت فى 16 مارس.

وأوضح أن المقيمين بالغردقة سيصوتون فى مقر القنصلية العامة بالممشى السياحي، والمقيمين فى الإسكندرية فى مقر القنصلية العامة بمنطقة سابا باشا، فى حين سيذهب المقيمون فى القاهرة إلى مقر السفارة الروسية بالدقي، مشيرا إلى أن عملية التصويت ستبدأ الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 8.30 مساء.


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