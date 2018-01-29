مسؤول نفطى: صادرات "سومو" العراقية من الخام 3.5 مليون برميل فى يناير





رويترز

قال مسؤول عراقى بقطاع النفط اليوم الاثنين، إن صادرات شركة تسويق النفط العراقية (سومو) من الخام بلغت فى المتوسط 3.5 مليون برميل يوميا فى يناير.

وأضاف أن بلاده تخطط الأسبوع المقبل لبدء التصدير من حقل نفط كركوك فى شمال البلاد إلى إيران باستخدام الشاحنات.