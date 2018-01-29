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الإثنين، 29 يناير 2018 08:39 م
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مزارع فى كوسوفو يطلق على أحد ذئابه اسم ترامب

الإثنين، 29 يناير 2018 04:46 م
مزارع فى كوسوفو يطلق على أحد ذئابه اسم ترامب ترامب - أرشيفية


رويترز
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عندما تحقق أخيرا حلم حسنى راجا من كوسوفو وتمكن من أخذ أربعة ذئاب من البرية لتربيتها لم يساوره شك فيما يتعلق بالاسم الذى سيطلقه على إحداها وهو ترامب.

وقال راجا الذى يحب أن يطلق عليه لقب المعالج الروحانى للحيوانات لرويترز فى مزرعته فى غرب كوسوفو "لدى ذئاب أخرى لكن هذا لديه الكثير من الطاقة فى كل شيء وهو ذكى"، وأطلق راجا، الذى يدخل يده فى أفواه الذئاب، على نفسه اسم الذئب الأول وجعل ترامب نائبه.

وقال "احترم (الرئيس) ترامب، لديه طاقة كبيرة، يصدر الأوامر، إنه رجل شجاع، لهذا أسميت ذئبى على اسمه لأنه مثله، لا يفعل ما يفعله الآخرون له أسلوبه الخاص ويقوم بعمله"، ويملك راجا كذلك دجاجا وحماما وخيولا وأبقارا ونسرا وبعض الطواوويس.

وفى استطلاع أجرته مؤسسة جالوب إنترناشيونال هذا الشهر عن تقييم الشعوب لأداء مسؤولى الحكومة الأمريكية جاءت كوسوفو فى المرتبة الأولى على مستوى العالم حيث يوافق 75 % من مواطنيها على أداء الإدارة الأمريكية، وواشنطن هى أكبر حليف سياسى واقتصادى لكوسوفو.

 


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