مريض نفسيا ينتحر شنقا على عمود محمول فى أبو المطامير بالبحيرة

مريض نفسيا ينتحر شنقا على عمود محمول فى أبو المطامير بالبحيرةالإثنين، 29 يناير 2018 11:30 م
جثة - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل وناصر جودة
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أقدم مريض نفسى على الانتحار شنقا فى عمود إرسال إحدى شبكات التليفونات المحمولة بمركز أبو المطامير بالبحيرة، وتلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح مدير أمن البحيرة إخطارا من الرائد ماجد الحبشى رئيس مباحث مركز شرطة أبو المطامير بوجود جثة معلقة فى عمود شبكة محمول.
انتقل على الفور النقيب محمد ترابيس معاون المباحث لمكان الحادث، وتبين قيام "محمد ش" الشهير بـ"زاخو" بشنق نفسه، حيث إنه يعانى من اضطرابات نفسية وعقلية فقام بشنق نفسه فى عمود إرسال المحمول على الطريق الرئيسى المؤدى إلى مالونا وبطورس بأبو المطامير. وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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