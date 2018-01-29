مديرة الاستثمار بالكوميسا و4 من البنك المركزى ضمن أفضل 50 سيدة اقتصادية بمصر

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اختار منتدى الخمسين، لأفضل 50 سيدة الأكثر تأثيرا فى مصر المديرة التنفيذية لوكالة الاستثمار بمنظمة الكوميسا، الدكتورة هبة سلامة إلى جانب 4 من القيادات النسائية بالبنك المركزى المصرى ضمن أفضل 50 سيدة الأكثر تأثيرا فى مجال المال والأعمال والحياة الاقتصادية فى مصر فى العام 2017.

جاء ذلك فى الحفل الذى أقامه منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا فى مصر الليلة الماضية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وبمشاركة وزراء الاستثمار الدكتورة سحر نصر، والتخطيط الدكتورة هالة السعيد، والنقل هشام عرفات، وقاع الأعمال خالد بدوى، والتنمية المحلية اللواء لأبو بكر الجندى ووزراء سابقين وعدد من قيادات المال والأعمال فى مصر.

وشملت قائمة السيدات الأفضل للعام 2017 كل من: مى أبوالنجا وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لشئون مكتب المحافظ، وأمانى شمس الدين وكيل محافظ البنك المركزى للعمليات المصرفية، ومنة فريد الوكيل المساعد لقطاع الأسواق، والدكتور غادة قنديل مدير قطاع التطوير المصرفى بالبنك المركزى.

وتعتبر "قمة مصر للأفضل" أول تصنيف مصرى للشركات العاملة بالسوق المحلى والسيدات من مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث انطلق هذا التصنيف فى عام 2015 وتبنته الحكومة، برعاية متواصلة منذ انطلاق دورته الأولى.

ويتم اختيار أفضل 50 سيدة تأثيرا فى مؤسسات الأعمال وفقاً لمجموعة من المعايير العلمية التى تقيس حجم النشاط، والإنجاز، الذى قدمته المرأة المصرية للدولة بشكل عام على مدار السنة فى كل نواحى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تشجيعاً للنجاح العملى للمرأة المصرية فى كل القطاعات.

وقالت الدكتورة هبة سلامة، المديرة التنفيذية لوكالة الاستثمار بمنظمة الكوميسا، التى تضم 20 دولة إفريقية، إنها فخورة بنيل هذه الجائزة كونها مصرية وإفريقية فى ذات الوقت، خاصة فى ظل الجهود التى بذلتها الوكالة خلال الفترة الماضية لإعادة مصر إلى أحضان القارة الإفريقية فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت أن مصر تعد من مؤسسى منظمة الكوميسا، ونجحت خلال الأعوام الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى لعب دور فاعل ونشط فى تكثيف التعاون بين مصر والدول الإفريقية واستضافت مصر العديد من الفعاليات الإفريقية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنها على استعداد دائم لمواصلة الجهود لدعم النمو المستدام والنمو الشمولى فى القارة الإفريقية.

وأكدت أنها سخرت خبراتها التى تمتد لأكثر من 20 عاما فى العمل فى مجال التنمية والاستثمار والتعاون الدولى فى القارة الإفريقية من أجل تذليل العقبات أمام التعاون الإفريقى الإفريقى والمصرى الإفريقى فى مجال الاستثمار البينى وجذب الاستثمارات الدولية إلى القارة الإفريقية.