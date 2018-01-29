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محافظ كفر الشيخ: بدء العمل بالمتحف الإقليمى بتكلفة 30 مليون جنيه

الإثنين، 29 يناير 2018 06:59 م
محافظ كفر الشيخ: بدء العمل بالمتحف الإقليمى بتكلفة 30 مليون جنيه جانب من الاجتماع


كفر الشيخ – محمد سليمان
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أعلن اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، بدء استكمال العمل بمتحف كفرالشيخ الإقليمى، بعد توقفه لعدة سنوات، وبعد عشرين عامًا من بداية المشروع، طبقا لبروتوكول التعاون بين وزارة الآثار ومحافظة كفر الشيخ فى 31 يناير 2017.

وقال محافظ كفر الشيخ إنه سيتم استكمال العمل بمتحف كفر الشيخ الإقليمى بتكلفة 30 مليون جنيه فى مدة تنفيذ 9 أشهر، بداية من اليوم إذ تسلمت الشركة المنفذة الموقع، تمهيدا لعرض مجموعة من القطع الأثرية المختارة وفقا لسيناريو العرض المتحفى، وذلك بعد اتفاق محافظ كفر الشيخ ووزير الآثار على أن تكون رسوم زيارة المتحف والتصوير وعائد مختلف أقسام المتحف مناصفة بين وزارة الآثار ومحافظة كفر الشيخ على أن تظل ملكية الأرض للمحافظة.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن البروتوكول خطوة جادة جاءت لعودة الحياة إلى المشروعات المتوقفة بالمحافظة واستغلال هذه الطاقات والمنشآت الحيوية كمشروعات ذات مقومات استثمارية وخدمية عالية لصالح أبناء المحافظة، لافتا إلى أنه تم وضع جدول زمنى ومتابعة للتنفيذ حتى تحقيق طموح أبناء المحافظة باستكمال وافتتاح متحف كفرالشيخ الإقليمى.

كما ترأس المحافظ الاجتماع التحضيرى لإطلاق حملة " صوتك لمصر بكرة " بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بحضور الدكتورة هدى الطنبارى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بكفرالشيخ، ومحمد عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة، وصلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم، وأعضاء فرع المجلس القومى للمرأة بكفرالشيخ.

قالت " الطنبارى " إنه سيتم إطلاق حملة " صوتك لمصر بكرة" تحت رعاية اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ، فى جميع مراكز المحافظة ويشارك بها 1000 سيدة بكل مركز ومدينة بالإضافة إلى الرائدات الريفيات، والشخصيات العامة والمجتمع المدنى، والمشاركة فى العديد من فعاليات المحافظة منها الحملة القومية لمحو الأمية لإعلان كفرالشيخ خالية من الأمية بنهاية العام 2018م، بالإضافة الى التوعية بمكافحة الزواج المبكر، ومشاركة المرأة فى الانتخابات الرئاسية .


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