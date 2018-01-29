محافظ دمياط يتفقد أعمال الإنشاءات داخل الحرم الجامعى الجديد





دمياطعبده عبد البارى

تفقد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط أعمال الإنشاءات داخل الحرم الجامعى الجديد خلال الزيارة التى قام بها اليوم لتوقيع بروتكول التعاون الخاص بإعادة إحياء الأعمال الفنية " سمبوزيوم"'فى تجميل الشوارع والميادين العامة بالمحافظة فى أولى جلسات مجلس الجامعة بالحرم الجديد.

وتفقد المحافظ قاعات المحاضرات والمعامل الخاصة بالكليات النظرية والعلمية واشاد المحافظ بالتعاون الجاد والمثمر بين جميع العاملين بالجامعة على رأسهم الدكتور سيد دعدور رئيس جامعة دمياط متمنيا لهم التوفيق والسداد لرفع راية الجامعة عالية خفاقة بين جامعات مصر.





ثم وقع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بروتوكول تعاون مع الدكتور سيد دعدور رئيس جامعة دمياط لاستخدام واعادة احياء جميع الأعمال الفنية المصنوعة بايدى أبناء الجامعة"سمبوزيوم" لتجميل الشوارع والميادين العامة بالمحافظة بشكل لايتنافى مع التخطيط العمرانى والتنسيق الحضارى وبموافقة وزارتى الآثار والثقافة وذلك خلال حضوره أولى جلسات مجلس الجامعة بالحرم الجامعى الجديد بحضور العميد محمد حلبى الرقابة الادارية والسادة نواب الجامعة وعمداء الكليات.



وتوجه المحافظ خلال كلمته بالشكر والتقدير للدكتور سيد دعدور ورؤساء الجامعة السابقين الدكتور ممدوح صفوان والدكتوررمضان طنطاوى والدكتور ممدوح نعمة الله أصحاب الفضل فى هذا الصرح العظيم حيث أضاف أن هذا التواصل والتناغم الغير عادى هو السبب الحقيقى وراء هذا النجاح الكبير.

وقام المحافظ خلال المجلس بتكريم أبناء اتحاد طلاب الجامعة وهنأهم على انتخابهم لاتحاد الطلبة متمنيا لهم التوفيق باعتبارهم جزء لا يتجزأ من الكيان الجامعى حيث حثهم المحافظ على تمثيل الطلبة تمثيلا مشرفا مؤكدا على دورهم القوى فى توعية الطلاب بأهمية دوره الانتخابى من خلال الندوات ووجه أيضا لأساتذة الجامعة بتخصيص دقائق من المحاضرة الأولى بالفصل الدراسى الثانى لتوعية الطلبة بالدور الانتخابى وأهمية المشاركة فى العملية الانتخابية فى الظروف التى تواجهها البلاد من تحديات داخلية وخارجية.



وتوجه المحافظ بالشكرأيضا للمجتمع المدنى المشاركين فى عملية انشاءات الحرم الجامعي وقدم لهم شهادات تقدير مؤكدا على دورهم الجليل فى المشاركة المجتمعية وذلك لتحقيق التنمية المستدامة.

ورحب الدكتور دعدور بالمحافظة وأشاد بدوره المتميز لخدمة المحافظة عامة والجامعة بصفة خاصة لحرصه الدائم على مد يد العون والمساعدة للجامعة ومتابعته المستمرة لجميع أعمال الانشاءات بالحرم الجامعى والتى سيتم الانتهاء منها خلال عام ونصف واضاف دعدور أنه فخور بما تم من انجازات بالجامعة وذلك بفضل جميع العاملين بها و المشاركين من المجتمع المدنى وفخور ايضا بابناءه من اتحاد الطلبة مؤكدا أنه ولأول مرة يتم عقد مجلس جامعة بحضور طلاب الاتحاد وذلك باعتبارهم جزء لا يتجزأ من الكيان الجامعى .