محافظ دمياط يبحث آلية تأسيس جمعية تعاونية إنتاجية للمصنعيين





دمياط عبده عبد البارى

اجتمع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، بحسام عبد الغفار وكيل مديرية التضامن الاجتماعى وذلك لمناقشة آلية تأسيس جمعية تعاونية إنتاجية بشقيها الحرفى والخدمى لمصنعى دمياط وذلك إستجابة لمطالب صغار مصنعى الأثاث بدمياط .



وأوضح محافظ دمياط أن هناك العديد من الفوائد التى ستعود على مؤسسى الجمعيات التعاونية منها توفير قروض حسنه بدون فوائد حتى مبلغ 100 ألف جنيه وتوفير قروض بفائدة 5% بداية من مبلغ 500 ألف جنيه و توفير دعم من الاتحاد التعاونى الإنتاجى بقيمة 2 مليون جنيه دعما للأنشطة التصديرية للجمعية و توفير بطاقات استيرادية للمصنعين المشتركين بالجمعية و إقامة معارض تجارية والاشتراك بها بدعم 90% من القيمة الايجارية للمعرض دعما من الاتحاد و توفير دورات تدريبية وحسابية للمشتركين بالجمعيات .



وناشد المحافظ مصنعى الأثاث بسرعه التواصل مع وكيل مديرية التضامن الاجتماعى حيث سيتم عقد اجتماع برئاسة المحافظ ويحضره رئيس اتحاد التعاون الانتاجى والراغبين فى الاشتراك فى الجمعية التعاونية لوضع الخطوط العريضة لتأسيس الجمعية.

