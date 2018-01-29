video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 29 يناير 2018 07:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ دمياط يبحث آلية تأسيس جمعية تعاونية إنتاجية للمصنعيين

الإثنين، 29 يناير 2018 12:16 ص
محافظ دمياط يبحث آلية تأسيس جمعية تعاونية إنتاجية للمصنعيين محافظ دمياط


دمياط عبده عبد البارى
إضافة تعليق

اجتمع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، بحسام عبد الغفار وكيل مديرية التضامن الاجتماعى وذلك لمناقشة آلية تأسيس جمعية تعاونية إنتاجية بشقيها الحرفى والخدمى لمصنعى دمياط وذلك إستجابة لمطالب صغار مصنعى الأثاث بدمياط .

وأوضح محافظ دمياط أن هناك العديد من الفوائد التى ستعود على مؤسسى الجمعيات التعاونية منها توفير قروض حسنه بدون فوائد حتى مبلغ 100 ألف جنيه وتوفير قروض بفائدة 5% بداية من مبلغ 500 ألف جنيه و توفير دعم من الاتحاد التعاونى الإنتاجى بقيمة 2 مليون  جنيه دعما للأنشطة التصديرية للجمعية و توفير بطاقات استيرادية للمصنعين المشتركين بالجمعية و إقامة معارض تجارية والاشتراك بها بدعم 90% من القيمة الايجارية للمعرض دعما من الاتحاد و توفير دورات تدريبية وحسابية للمشتركين بالجمعيات .

وناشد المحافظ مصنعى الأثاث بسرعه التواصل مع وكيل مديرية التضامن الاجتماعى حيث سيتم عقد اجتماع برئاسة المحافظ ويحضره رئيس اتحاد التعاون الانتاجى والراغبين فى الاشتراك فى الجمعية التعاونية لوضع الخطوط العريضة لتأسيس الجمعية.
 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ دمياط يقرر تشكيل لجنة أرض البخارى بالزرقا لإقامة وحدات إسكان اجتماعى

محافظه دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

التضامن الاجتماعى

جمعيه انتاجيه

المصنعيين



لا تفوتك
الاثنين.. قمة مصرية إثيوبية سودانية لبحث أزمة سد النهضة

الاثنين.. قمة مصرية إثيوبية سودانية لبحث أزمة سد النهضة

الوطنية للانتخابات: تلقينا مليون و134 ألف تأييد.. وغدا آخر أيام الترشح

الوطنية للانتخابات: تلقينا مليون و134 ألف تأييد.. وغدا آخر أيام الترشح

حزب النور يعلن دعمه للسيسى فى الانتخابات الرئاسية.. يونس مخيون: الرئيس هو الأقدر على استقرار الدولة والحفاظ عليها من المخاطر.. ويناشد المواطنين النزول والمشاركة بالانتخابات.. ومتحدث الحزب: سندعمه بكل المحافظات

حزب النور يعلن دعمه للسيسى فى الانتخابات الرئاسية.. يونس مخيون: الرئيس هو الأقدر على استقرار الدولة والحفاظ عليها من المخاطر.. ويناشد المواطنين النزول والمشاركة بالانتخابات.. ومتحدث الحزب: سندعمه بكل المحافظات

صور.. هوس الثراء السريع يقود شقيقين لاكتشاف حجر أثرى من عصر الملك إخناتون أسفل منزل قديم بديروط.. المتهمان: ظللنا نحفر حتى تفاجئنا بظهور الحجر.. وآثار أسيوط: ننتظر قرارا من النيابة لنقله إلى مخازن المتاحف

صور.. هوس الثراء السريع يقود شقيقين لاكتشاف حجر أثرى من عصر الملك إخناتون أسفل منزل قديم بديروط.. المتهمان: ظللنا نحفر حتى تفاجئنا بظهور الحجر.. وآثار أسيوط: ننتظر قرارا من النيابة لنقله إلى مخازن المتاحف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة