محافظ دمياط لمعاونيه: "يعنى إيه كل المناقصات يتم ترسيتها على مقاول واحد؟"





دمياط عبده عبد البارى

شن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط هجوما عنيفا على معاونيه من رؤساء المدن والمراكز والوحدات المحلية خلال اجتماعه الطارئ بهم اليوم بسبب سوء حالة النظافة والتعامل فى الامطار قائلا لهم ضيعتوا تعبى فى توفير معدات النظافة بملايين الجنيهات

وعبر محافظ دمياط عن أسفه قائلا : "مفيش رجالة واقفين ورايا وانا بقف وراكم وفى ظهركم وبفديكم برقبتى ولكن واضح إن العكس مش بيحصل".

وتابع أنا مستاء بشكل غير مسبوق من مستوى اداء الجميع فى التعامل مع النوات الشتوية مضيفا فى أى ظروف استثنائية كنوات الشتاء تلغى الإجازات بدون موافقتى ولا يجوز أسأل على رئيس مدينة لا اجده وتابع قائلا : " معنديش مشكلة اجيب واحد غيره "

وتابع محافظ دمياط حديثه قائلا : لن أسمح بوجود إشغالات أمام المحلات والمقاهى قائلا: " يعنى ايه كل محل يضع أمامه حاجز أو برميل تمنع المواطنين من المرور فى الشارع" مطالبا برفع قيمة محاضر الاشغالات 10 أضعاف من اجل إنهاء تلك المشكلة.

وأكد محافظ دمياط على أنه سيقوم بإحالة رؤساء المدن والوحدات المحلية الى الشئون القانونية.

وتابع واضح ان فى حاجة غلط فى مجالس المدن والشئون القانونية فى المناقصات قائلا : "يعنى إيه كل المناقصات يتم ترسيتها على مقاول واحد كده فى حد بيلعب من تحت التربيزة وانا مش هسكت على كده ".

وحذر محافظ دمياط رؤساء المدن قائلا هناك حاجة اسمها تقارير عدم صلاحية ومن بكره تقعدوا فى بيوتكم مشددا أنه سيقطع رقاب كل مقصر بلا استثناء قائلا ايه اللى حصل لكم مفيش دم مفيش اهتمام ايه البرود اللى انتو فيه ده.

وتابع المحافظ لمعاونيه قائلا : دى إخر فرصة لكم أنا صبرت كتيرا والله ما هعمل الاجتماع ده تانى إلا لما أكون غيرت 20 واحد فيكم.