محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض السلع والمنتجات اليدوية بطور سيناء





جنوب سيناء – فايزة مرسال

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، معرض السلع الغذائية والمنتجات اليدوية لمحاربة الغلاء باستاد طور سيناء على هامش المؤتمر الجماهيري يرافقه اللواء محمود عيس سكرتير عام المحافظة وفوزي همام رئيس مدينة طور سيناء

وتفقد المحافظ أجنحة المعرض التى تضم ملابس ومنتجات يدوية ومخبوزات وخضروات ولحوم ولوحات من الطبيعة وتريكو وتباع بسعار فى منتاول الجميع.

وقام المحافظ بشراء بعض المنتجات من المعرض لتشجيع الشباب والعارضين وأشار إلى أنه سيتم تخصيص أماكن بصفة مستمرة لإقامة هذه المعارض للشباب.