محافظ القاهرة يفتتح أعمال تطوير غرفة التحكم بنفقي الأزهر بـ40 مليون جنيه

افتتح المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة غرفة التحكم المركزية لنفقي الأزهر بعد تطويرها وتجديد منظومة العمل بها بتكلفة أكثر من 40 مليون جنيه من موازنة محافظة القاهرة.

وأكد المحافظ على أهمية نفقي الأزهر كمحور مروري هام يربط بين وسط المدينة وصلاح سالم ونقل الحركة المرورية من غرب القاهرة إلى شرقها وبالعكس، مشيراً إلى أهمية التعاقد مع شركات متخصصة لأعمال الصيانة للأنظمة المختلفة والتي تبلغ 13 نظام مرتبط بالغرفة المركزية تم الانتهاء من تطوير خمسة أنظمة منها وهي نظام كاميرات المراقبة التلفزيونية على مدار 24 ساعة cctv ، ونظام الادارةة والتحكم في منظومة النفقين (scada) ونظام الاتصالات ، ونظام مكافحة الحريق ، ونظام التهوية ، وكذلك التدريب العملي للمهندسين والفنيين تحت إشراف الشركات المتعاقد معها واستشاري المشروع مع تنفيذ منظومة صيانة وقائية ودورية لكافة الأنظمة للارتقاء بأداء النفقين والحفاظ عليهم مع التأكيد على أهمية تواصل مهندس التشغيل مع كل ما هو جديد في مجال الأنظمة الالكترونية الجديدة لوضع مخطط مستقبلي للتحديث المستمر للأنظمة طبقاً لأحدث البرامج والتكنولوجيا الحديثة وخاصة في نظامي التهوية والانارة داخل جسمي النفق.

واستعرض المهندس وائل عاطف القائم بأعمال رئيس جهاز تشغيل نفق الأزهر تاريخ إنشاء النفقين وافتتاحهم عام 2001 ، ويبلغ طول كل منهما أكثر من 2600 م ويستوعب 5000 سيارة / ساعة، بالاضافة إلى 4 محطات تهوية ومحطة صيانة، ونظراً لقدم الأجهزة والبرامج الخاصة بالتحكم والسيطرة على إدارة النفق وتهالكها مع عدم وجود قطع غيار لها بالأسواق العالمية والمحلية ، تم وضع خطة تطوير شاملة لكافة الانظمة تم الانتهاء من خمسة منها وهي الأساسية والضرورية مع العمل على تطوير باقي الأنظمة من خلال مرحلة ثانية مستقبلية ، فتم تغيير نظام الكاميرات الممتدة بطول جسمي النفق والمداخل وتوصيلها بشاشات كبيرة بمركز التحكم ، مع إضافة نظام لتخزين التسجيلات والحركة اليومية كما تم تطوير أنظمة الانذار المبكر للحريق ، مع إدخال نظام مكافحة الحريق بإضافة 3 محطات ضخ مياه بقوة 50 حصان و3 خزانات مياه سعة 60م3 ، وكذلك نظام التهوية بتغيير وإصلاح كافة المراوح المختلفة الاستخدامات بالأنفاق فمنهم من يعمل على دفع الهواء داخل الانفاق أو شفط الادخنة والغازات ، وكذلك الحساسات التي تعمل أوتوماتيكياً للتعامل طبقا لحالة الطقس ودرجة الحرارة داخل النفق وفي حالة الطوارئ.

رافق المحافظ اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب المحافظ للمنطقة الغربية ، والدكتور محمود طاهر الحديدي استشاري المشروع ، وعدد من قيادات التشغيل بالادارة المركزية لتغيل وصيانة نفقي الأزهر.