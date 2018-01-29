محافظة الجيزة تبدء فى رفع كفاءة طريق "المريوطية"

بدأت محافظة الجيزة فى الاعمال التمهيدية لرصف ورفع كفاءة طريق المريوطية الغربى من شارع فيصل وحتى شارع الكوثر بطول 2000م وعرض 11 م وذلك ضمن اعمال الخطه الاستثمارية لرصف الطرق العام الحالى باستثمارات 10 ملايين جنيه.

وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة أن خطة مدينة الجيزة تشمل رصف شارع امتداد عمارات26 مارس من المريوطيه بطول 100م ورصف شارع احمد النحاس بطول 100م ورصف شارع امتداد اللوتس من المريوطيه كوبرى الشيشينى واعادة رصف شارع وميدان بن الوليد بطول 500م من شارع جمال سالم حتى شارع قمبيز من نادى الصيد واعادة رصف شارع حسين واصف بطول 600م من شارع مراد حتى شارع الدقى ماراً بميدان المساحة وشارع هارون.

وأضاف اللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة أن اعمال رصف ورفع كفاءة طريق المريوطية الغربى يتكون من حارتين احداهما سريعه والاخرى بطيئه لاستيعاب اكبر عدد من السيارات.