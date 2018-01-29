محافظة الجيزة تبدء فى رفع كفاءة طريق "المريوطية"الإثنين، 29 يناير 2018 02:07 م
اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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