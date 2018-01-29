مجهولون يستولون على سيارة ملاكى بعد مطاردة وتهديد قائدها بالجيزة

مجهولون يستولون على سيارة ملاكى بعد مطاردة وتهديد قائدها بالجيزةالإثنين، 29 يناير 2018 01:19 م
سرقة سيارة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف هوية المتهمين بسرقة سيارة ملاكى من قائدها بالإكراه أعلى محور الضبعة الجديد، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد تعرض قائد سيارة للسرقة بالإكراه أعلى محور الضبعة الجديد، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن 4 أشخاص مجهولين طاردوا قائد سيارة ملاكى وأجبروه على التوقف، ثم هددوه واستولوا منه على سيارته ومتعلقاته وفروا هاربين.
وحرر محضر بالواقعة، وتواصل مباحث الجيزة تحرياتا لكشف هوية المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.
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