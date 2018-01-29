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الإثنين، 29 يناير 2018 07:46 ص
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مجلس مدينة الأقصر: رفع 7 أطنان قمامة ومخلفات فى حملة بحى وسط

الإثنين، 29 يناير 2018 05:00 ص
مجلس مدينة الأقصر: رفع 7 أطنان قمامة ومخلفات فى حملة بحى وسط اعمال رفع قمامة


الأقصر – أحمد مرعى
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نجح رجال مجلس مدينة الأقصر، فى إزالة 7 أطنان من المخلفات والقمامة فى حملات بحى وسط المدينة، ومن المقرر أن تتواصل الحملات برفع جميع المخلفات الموجودة على جانبى الطريق، وسوف تستمر أعمال النظافة على مدار 3 أيام داخل نطاق كل حى، لتشمل باقى الأحياء ( جنوب وشرق وشمال وحى المطار).

ومن جانبه قال العميد صلاح المندوة رئيس مدينة الأقصر، أن هذه الحملة شملت أعمال رفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة من الصناديق وبالمنطقة المحيطة بها، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها ورفع الأتربة وكنسها من جانبى الأرصفة ورفع كافة المعوقات التى تعوق حركة السير.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن الحملة أسفرت عن رفع حوالى (7) أطنان تراكمات ومخلفات قمامة، مؤكداً على أن مجلس المدينة سيستمر بدوره وتكثيف أعمال النظافة على مدار الساعة تنفيذا لتوجيهات المحافظ محمد بدر محافظ الإقليم .


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