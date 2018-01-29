مجلس إدارة "كيما" يجتمع لاعتماد المركز المالى للشركة فى الربع الثانى





كتب هانى الحوتى

يعقد مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، الأربعاء، اجتماعاً لاعتماد المركز المالى للشركة فى 31 ديسمبر لعام 2017، وذلك فى ضوء المادة 50 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد بالبورصة بشأن ضوابط الإفصاح عن مواعيد الأحداث الجوهرية.

وحققت شركة مصر لصناعة الكيماويات، أرباحاً بلغت 76.8 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالى 2017-2018 مقابل أرباح بلغت 1.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالى السابق بنسبة 4166% على أساس سنوي، نتيجة نمو المبيعات.

وبلغت نسبة إنجاز شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، عملية تطوير مصانع الشركة بأسوان "مشروع كيما 2"، إلى 80% بتكلفة إجمالية للمشروع 11 مليار جنيه.