مجلس إدارة "كيما" يجتمع لاعتماد المركز المالى للشركة فى الربع الثانى

مجلس إدارة "كيما" يجتمع لاعتماد المركز المالى للشركة فى الربع الثانىالإثنين، 29 يناير 2018 11:00 م
البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
يعقد مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، الأربعاء، اجتماعاً لاعتماد المركز المالى للشركة فى 31 ديسمبر لعام 2017، وذلك فى ضوء المادة 50 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد بالبورصة بشأن ضوابط الإفصاح عن مواعيد الأحداث الجوهرية.
وحققت شركة مصر لصناعة الكيماويات، أرباحاً بلغت 76.8 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالى 2017-2018 مقابل أرباح بلغت 1.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالى السابق بنسبة 4166% على أساس سنوي، نتيجة نمو المبيعات.
وبلغت نسبة إنجاز شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، عملية تطوير مصانع الشركة بأسوان "مشروع كيما 2"، إلى 80% بتكلفة إجمالية للمشروع 11 مليار جنيه.
إضافة تعليق
لا مساس باستخدامات مصر المائية.. مصادر بملف سد النهضة: تأجيل وساطة "البنك الدولى" لحين انتهاء مهلة الرؤساء للجنة الثلاثية.. وتكشف: اجتماعات مكثفة فى فبراير المقبل للموافقة على التقرير الاستهلالى للمكتب الفرنسى
"اليوم السابع" يفتح خزائن أسرار الشيخ سالم أبو عكفة دليل "الطريق إلى إيلات"بعد وفاته.. ابنه الأكبر: ظل محافظا على سر العملية طول حياته وحمى ضباط وجنود فى النكسة.. والدولة منحته فيلا 5 أفدنة وتبرع بها لمصر.. صور
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة