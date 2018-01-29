مجلة نور للأطفال تنفذ مسرحية صديقتى الشجرة بجناح الأزهر بمعرض الكتاب

مجلة نور للأطفال تنفذ مسرحية صديقتى الشجرة بجناح الأزهر بمعرض الكتابالإثنين، 29 يناير 2018 12:46 م
مسرحيه صديقتي الشجرة
كتب لؤى على
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نفذت مجلة نور للأطفال الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر مسرحيه صديقتي الشجرة ، حيث قام طلاب معهد الدكتور طلعت السيد الابتدائي الأزهري النموذجي بأداء المسرحية داخل جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي الكتاب الدولي ، وحاذت المسرحيه علي إعجاب المشاهدين.
تناولت المسرحية أهمية حماية الأشجار وخطر قطعها على البيئة المحيطة بنا سواء للإنسان أو للحيوان أو للطير، وكيف أن الأشجار هي نعمة كبيرة من الله يجب على الإنسان المحافظة عليها من القطع الجائر، بل وتزويد البيئة بها خاصة وإنها تعمل على تنقية الجو من غاز ثاني أكسيد الكربون الضار بالإنسان.
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