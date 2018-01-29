مجلة نور تقدم ورشا فنية ومسابقات وجوائز بمعرض الكتاب اليوم

مجلة نور تقدم ورشا فنية ومسابقات وجوائز بمعرض الكتاب اليومالإثنين، 29 يناير 2018 02:00 ص
شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب
كتب لؤى على
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تبدأ اليوم فعاليات الأنشطة الفنية للأطفال داخل ركن مجلة نور بجناح الأزهر الشريف، وتتنوع الأنشطة ما بين ورش حكى ورسم وأشغال فنية يقدمها كتاب وفنانون من فريق عمل المجلة.
كما ستطلق المجلة يوم الجمعة المقبل لرواد المعرض من الأطفال مسابقة "ارسم نور"، ويتم توزيع هدايا ومجلات على الأطفال المشاركين.
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