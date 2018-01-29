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ماليزيا تنتقد اجتماعا للمعارضة مع سفراء الاتحاد الأوروبى

الإثنين، 29 يناير 2018 12:00 ص
ماليزيا تنتقد اجتماعا للمعارضة مع سفراء الاتحاد الأوروبى مجلس الاتحاد الأوروبى


كوالالمبور (رويترز)
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انتقدت ماليزيا اجتماعا عقده تحالف المعارضة مع عدد من سفراء الاتحاد الأوروبى الأسبوع الماضى، ودعوته لتدخل خارجى فى الانتخابات العامة القادمة.

وذكرت تقارير لوسائل إعلام محلية، أن مهاتير محمد رئيس الوزراء السابق (92 عاما)، الذى ينظر إليه على أنه المنافس الأقوى لرئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق فى الانتخابات التى يجب إجراؤها بحلول أغسطس، اجتمع مع سفراء بالاتحاد الأوروبى وطلب المساعدة لضمان نزاهة الانتخابات، وانتقد وزير الخارجية الماليزى الاجتماع فى بيان أصدره، الأحد، قال فيه إن القضايا التى أثيرت فى الاجتماع تمس كرامة وسيادة البلاد.

وقال الوزير حنيفة أمان إن ماليزيا، لن تمنع السفراء الأجانب من ممارسة مهامهم الدبلوماسية وذلك تماشيا مع اتفاقية فيينا لكنها ستتخذ إجراء قويا لحماية سيادتها.

وقال حنيفة فى بيان "لن تتردد الحكومة، من أجل الدفاع عن حقوق الشعب وسيادة البلاد وكرامتها، فى اتخاذ الإجراء القوى المناسب تجاه أى طرف خارجى ينتهك الأعراف والقيم المتضمنة فى الاتفاقية"، ولم يتسن الحصول على تعليق فورى من سفراء الاتحاد الأوروبى حيث أن السفارات مغلقة بسبب عطلة نهاية الأسبوع.

 


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