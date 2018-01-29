كاميرات لمراقبة محيط إغلاق مدخل المعادى بالطريق الدائرى منعا للزحام





كتب عبد الرحمن سيد

تراقب الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات بواسطة كاميرات منتشرة بمحيط عملية غلق منزل المعادى من الطريق الدائرى لربطه بطريق بلبيس والإسماعيلية منعا للزحام ولوقوع حوادث مرورية وسط انتشار الخدمات أعلى الطريق لتسيير حركة المركبات.

وأكد مصدر أمنى، بأنه فى إطار أعمال ربط مسار الطريق الدائرى فى تقاطعه مع طريقى الاسماعيلية - بلبيس الصحراوى، تقرر إجراء عملية غلق لمنزل الطريق الدائرى أمام القادم من المعادى فى الاتجاه طريق إسماعيلية الصحراوى وإنشاء مسار بديل تم استحداثه على بعد 150 مترا من موقع الإغلاق وتستمر لمدة 6 أشهر، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة وضع الإرشادات والطواحين أمام قائدى السيارات.