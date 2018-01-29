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قومى المرأة بالغربية ينظم لقاءات للسيدات بعنوان "صوتك لمصر بكرة"

الإثنين، 29 يناير 2018 03:00 ص
قومى المرأة بالغربية ينظم لقاءات للسيدات بعنوان "صوتك لمصر بكرة" المجلس القومى للمرأة


الغربية – عادل ضرة
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أكدت الدكتورة صفاء مرعى الأمين العام للمجلس القومى للمرأة فرع الغربية، أن المجلس القومى للمرأة بالغربية سينظم 10 لقاءات بقرى محافظة الغربية، يضم كل لقاء 5 قرى مجاورة علاوة على عقد 8 مؤتمرات فى مراكز المحافظة الثمانية.

تستهدف المؤتمرات 20 ألف سيدة تحت شعار "صوتك لمصر بكرة"، وذلك فى الفترة من 4 فبراير وحتى 7 مارس المقبل.

وأضافت أن الهدف من اللقاءات تحفيز السيدات على المشاركة فى الحياة السياسية وأن يكون لها بصمة فى النهوض بمستقبل الوطن وفى حياة أبنائها وأسرتها.


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