قومى المرأة بالغربية ينظم لقاءات للسيدات بعنوان "صوتك لمصر بكرة"الإثنين، 29 يناير 2018 03:00 ص
المجلس القومى للمرأة
الغربية – عادل ضرة
إضافة تعليق
أكدت الدكتورة صفاء مرعى الأمين العام للمجلس القومى للمرأة فرع الغربية، أن المجلس القومى للمرأة بالغربية سينظم 10 لقاءات بقرى محافظة الغربية، يضم كل لقاء 5 قرى مجاورة علاوة على عقد 8 مؤتمرات فى مراكز المحافظة الثمانية.
تستهدف المؤتمرات 20 ألف سيدة تحت شعار "صوتك لمصر بكرة"، وذلك فى الفترة من 4 فبراير وحتى 7 مارس المقبل.
وأضافت أن الهدف من اللقاءات تحفيز السيدات على المشاركة فى الحياة السياسية وأن يكون لها بصمة فى النهوض بمستقبل الوطن وفى حياة أبنائها وأسرتها.
إضافة تعليق
حزب النور يعلن دعمه للسيسى فى الانتخابات الرئاسية.. يونس مخيون: الرئيس هو الأقدر على استقرار الدولة والحفاظ عليها من المخاطر.. ويناشد المواطنين النزول والمشاركة بالانتخابات.. ومتحدث الحزب: سندعمه بكل المحافظات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة