قومى المرأة بالغربية ينظم لقاءات للسيدات بعنوان "صوتك لمصر بكرة"





الغربية – عادل ضرة

أكدت الدكتورة صفاء مرعى الأمين العام للمجلس القومى للمرأة فرع الغربية، أن المجلس القومى للمرأة بالغربية سينظم 10 لقاءات بقرى محافظة الغربية، يضم كل لقاء 5 قرى مجاورة علاوة على عقد 8 مؤتمرات فى مراكز المحافظة الثمانية.

تستهدف المؤتمرات 20 ألف سيدة تحت شعار "صوتك لمصر بكرة"، وذلك فى الفترة من 4 فبراير وحتى 7 مارس المقبل.

وأضافت أن الهدف من اللقاءات تحفيز السيدات على المشاركة فى الحياة السياسية وأن يكون لها بصمة فى النهوض بمستقبل الوطن وفى حياة أبنائها وأسرتها.