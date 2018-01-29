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"قومى المرأة" بأسيوط يطلق مبادرة "صوتك لمصر بكرة" بمركزى ديروط والفتح

الإثنين، 29 يناير 2018 06:28 م
"قومى المرأة" بأسيوط يطلق مبادرة "صوتك لمصر بكرة" بمركزى ديروط والفتح المجلس القومى للمرأة بمحافظة أسيوط


أسيوط ـ محمود عجمى
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نظم فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة أسيوط، اليوم الاثنين، فعاليات مبادرة "صوتك لمصر بكرة" التى يتبناها المجلس القومى للمرأة تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس، والمهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، وبحضور الدكتورة سحر عبدالمولى، مقرر المجلس بأسيوط، والعميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة ديروط.

وقالت الدكتورة سحر عبدالمولى، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسيوط، لـ" اليوم السابع" إن حملة "صوتك لمصر بكرة" تهدف إلى توعية السيدات والمواطنين فى قرى ومراكز ومحافظة أسيوط بأهمية المشاركة فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، والحفاظ على المكتسبات التى تحققت خلال السنوات الماضية، لما له أثر فى تنمية الوطن ودفع عجلة التنمية والاستقرار.

وأضافت مقررة المجلس القومى للمرأة بأسيوط، أنه تم عقد 5 لقاءات بقرى الوسطى وبنى مر وبنى زيد و عرب مطير بمركز الفتح ، وكذلك قرى مركز ديروط؛ كما سيتم عقد 33 لقاء جماهيريًا ومؤتمرات لتوعية الأهالى بأهمية المشاركة فى العملية الانتخابية التى تجرى مارس المقبل، وممارسة الحق الانتخابى، والنزول للصندوق، وذلك فى ضوء المرحلة الأولى من حملة "صوتك لمصر بكرة" كما سيتم إطلاق حملات طرق الأبواب بجميع قرى ومراكز المحافظة لدعوة المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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