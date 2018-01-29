قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيًا من مدينة الخليل بالضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيًا من مدينة الخليل بالضفة الغربيةالإثنين، 29 يناير 2018 05:51 ص
قوات الاحتلال - أرشيفية
وكالات
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فلسطينيًا من مدينة الخليل بالضفة الغربية، وفق وكالة "واس".
وقالت مصادر أمنية فى الخليل إن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت الشاب أيمن روحى الفاخورى دون معرفة الأسباب ونقلته لجهة غير معلومة.
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