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قطع المياه عن قريتى الحلة والدير بالأقصر 8 ساعات لمدة 4 أيام

الإثنين، 29 يناير 2018 02:00 ص
قطع المياه عن قريتى الحلة والدير بالأقصر 8 ساعات لمدة 4 أيام انقطاع المياه


الأقصر – أحمد مرعى
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أنه سوف يتم قطع المياه عن قريتى الحلة والدير والنجوع التابعة لهما بمدينة إسنا، وذلك من الساعة 7 صباحًا وحتى 3 عصرًا من اليوم  الاثنين 29 يناير وحتى الخميس 1 فبراير على مدار 4 أيام، وذلك لأعمال الصيانة التى تقوم بها شركة الكهرباء بتلك المناطق.
 
وأهابت الشركة،  كافة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات أخذ احتياجاتهم من المياه لسد العجز فى تلك الفترة، كما تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر بتوفير سيارات مياه الشرب للمواطنين والمستشفيات وعن طريق خدمة الخط الساخن 125.
 
 

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