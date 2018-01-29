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قافلة منظمة خريجى الأزهر بأسوان: اتباع الوسطية ينقذ المجتمعات من التطرف

الإثنين، 29 يناير 2018 01:52 م
قافلة منظمة خريجى الأزهر بأسوان: اتباع الوسطية ينقذ المجتمعات من التطرف قافلة منظمة خريجى الأزهر بأسوان


كتب لؤى على
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ألقى علماء الأزهر الشريف أعضاء قافلة المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بأسوان (الوسطية منهج حياة) ، ندوات ودروس توعوية لأهالى المحافظة، حيث انتشر العلماء بمساجد قرية المنصورية (مسجد الشيخ يوسف- مسجد أحمد بن إدريس- مسجد الصالحاب- مسجد السيدة زينب - مسجد صلاح الجعفرى).


ورد الشيخ محمود البكرى والشيخ محمد عبودة، من منطقة وعظ القاهرة، على ادعاءات التنظيمات الإرهابية حول مفهوم تكفير المجتمعات الإسلامية بدعوى عدم الحكم بما أنزل الله، حيث شرح الشيخان الأسس التى يعتمد عليها أصحاب الفكر المتشدد، وبيان تفسير مفهوم من لم يحكم بما أنزل الله والتأكيد على أن القوانين والتشريعات الحالية تم وضعها انطلاقا من مباديء الشريعة الإسلامية.


كما طالب الشيخ جمال ثابت الشبكى والشيخ محمد عبد الله مصطفى، بضرورة اتباع صحيح الدين الإسلامى بوسطيته واعتداله التى يعبر عنها المنهج الأزهرى فى كل محاوره من عبادات ومعاملات بين المسلمين بعضهم البعض، أو بين المسلمين وأصحاب الديانات الأخرى ممن يشاركونهم نفس الوطن أو من المستأمنين والمعاهدين من مواطنى الدول الأخرى.


وأشار الشيخ مصباح أحمد محمد والشيخ سامى حسين عبد الغنى، إلى أن دعوة صحيح الدين تعتمد فى الأساس على عدم الغلو أو التفريط فى تعاليمه، وأن بعض المنتسبين إلى الإسلام الذين يدعون إلى التشدد فى تنفيذ تعاليمه أو إلى تقديس شخصيات من الصحابة بغير ما نص عليه السلف هو خروج عن صحيح الدين، وهذه الأعمال الغريبة عن الشرع الحنيف هى ما تؤدى إلى ما نراه الآن من تطرف وإرهاب يدمر المجتمعات.

 


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