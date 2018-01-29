فقرات فنية وثقافية وإنشاد دينى فى جناح الأزهر بمعرض الكتاب

فقرات فنية وثقافية وإنشاد دينى فى جناح الأزهر بمعرض الكتابالإثنين، 29 يناير 2018 08:10 م
مواهب الوافدين بالأزهر بمعرض الكتاب
كتب لؤى على
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قدم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، اليوم الاثنين، فقرات فنية وثقافية وإنشادا دينيا، جذبت رواد جناح الأزهر بمعرض الكتاب.
وشارك فى الفعاليات فرقة "مواهب الطلاب الوافدين" بمعهد الدراسات الخاصة بالأزهر الشريف، من دول ماليزيا والفلبين وقيرغستان، وقدموا أنشطة تضمنت إنشادا دينيا وابتهالات بأكثر من لغة وفقرات فنية ومسرحية.
وأبدى رواد جناح الأزهر سعادتهم بمواهب الطلاب الوافدين بالأزهر، مؤكدين أن الأزهر الشريف باحتضانه تلك المواهب أثبت أنه كعبة العلم لجميع طلاب العلم فى العالم.
ويشارك الأزهر الشريف – للعام الثانى على التوالى - بجناحٍ خاصٍّ به فى معرض القاهرة الدولى للكتاب؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية فى نشر الفكر الإسلامى الوسطى الراشد الذى تبناه طيلة أكثر من ألف عام.
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