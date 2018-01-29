video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 29 يناير 2018 08:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فرنسا: محادثات سوتشى ينبغى إتمامه تحت رعاية الأمم المتحدة

الإثنين، 29 يناير 2018 06:14 م
فرنسا: محادثات سوتشى ينبغى إتمامه تحت رعاية الأمم المتحدة محادثات سوتشى


باريس (رويترز)
إضافة تعليق

قالت فرنسا اليوم الاثنين، إنها لن تشارك فى محادثات السلام السورية المقرر عقدها فى روسيا الأسبوع الجارى لكنها لم تستبعد إمكانية الحضور بصفة مراقب مشددة على ضرورة إجراء هذه المحادثات فى إطار عملية موازية تقودها الأمم المتحدة.

وتعتقد القوى الغربية وبعض الدول العربية أن محادثات منتجع سوتشى محاولة من جانب روسيا لإيجاد عملية سلام منفصلة تقوض جهود السلام التى تقوم بها الأمم المتحدة وتضع أسسا لحل يفضله الرئيس السورى بشار الأسد وحليفتاه روسيا وإيران.

ووجهت روسيا الدعوة للدول الأخرى الدائمة العضوية فى الأمم المتحدة، وهى الولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا، لحضور المحادثات التى أعلنت المعارضة السورية أنها ستقاطعها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية فى إفادة يومية "ينبغى لكل المبادرات الأخرى مثل اجتماع سوتشى الذى ستنظمه روسيا أن تدعم عملية الأمم المتحدة وتكون فى هذا الإطار".

وتابع "علمنا بقرار المعارضة السورية عدم المشاركة فى سوتشي. فرنسا لن تشارك فى هذا العمل الذى يجرى هناك (المؤتمر)".

ويشارك نحو 1600 سياسى ومعارض وعضو بالمجتمع المدنى فى سوريا فى محادثات سوتشى التى تأتى عقب جولة محادثات سلام رعتها الأمم المتحدة وباءت بالفشل.

وأيدت فرنسا المعارضة السورية فى الصراع المستعر منذ 7 أعوام، ويقول مسؤولون فرنسيون إن روسيا وجهت لباريس الدعوة فقط لحضور اجتماعات على هامش مؤتمر سوتشى.

ورفضت الخارجية الفرنسية توضيح ما إذا كان دبلوماسيون فرنسيون سيشاركون فى اللقاء. وقال مصدر دبلوماسى إن مبعوث فرنسا للشأن السورى لن يذهب إلى روسيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية "نأسف أن نظام الأسد رفض مجددا المشاركة فى عملية جنيف للمفاوضات بين السوريين".

وتابع يقول "إنه مسؤول عن تعطيل مفاوضات السلام. والأمر متروك للدول التى تدعمه لممارسة الضغط اللازم لإنهاء استراتيجية التعطيل هذه". 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكرملين: غياب المعارضة السورية لن يقوض مؤتمر سوتشي

لودريان: لا تقدم مرتقب فى سوتشى بعد فشل مفاوضات فيينا حول سوريا

سوريا

اخبار سوريا

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم



لا تفوتك
فيديو وصور.. وكيل موسى مصطفى موسى يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة

فيديو وصور.. وكيل موسى مصطفى موسى يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة

دار الإفتاء: الممتنع عن أداء صوته الانتخابى آثمٌ شرعًا

دار الإفتاء: الممتنع عن أداء صوته الانتخابى آثمٌ شرعًا

قمة ثلاثية تعيد المياه لمجاريها.. مباحثات مصرية سودانية إثيوبية اليوم حول سد النهضة.. السيسي: اطمنوا.. فيه مسؤولين والدول الثلاث يد واحدة.. ووزير الخارجية: لا يوجد وسيط.. واتفقنا على حل القضايا الفنية خلال شهر

قمة ثلاثية تعيد المياه لمجاريها.. مباحثات مصرية سودانية إثيوبية اليوم حول سد النهضة.. السيسي: اطمنوا.. فيه مسؤولين والدول الثلاث يد واحدة.. ووزير الخارجية: لا يوجد وسيط.. واتفقنا على حل القضايا الفنية خلال شهر

مسلسل الإخوان لإشعال مصر فى 200 يوم.. الجماعة ترصد 20 مليون دولار للعمل حتى أغسطس ويوسف ندا يتولى تدبير المبلغ.. 3 مراحل تبدأ بـ"الموجة" وتنتهى بـ"الحشد".. وتوجيه بتجنب "رابعة والشرعية" لاجتذاب قوى ثورة يناير

مسلسل الإخوان لإشعال مصر فى 200 يوم.. الجماعة ترصد 20 مليون دولار للعمل حتى أغسطس ويوسف ندا يتولى تدبير المبلغ.. 3 مراحل تبدأ بـ"الموجة" وتنتهى بـ"الحشد".. وتوجيه بتجنب "رابعة والشرعية" لاجتذاب قوى ثورة يناير

حسام غالى يعود للقاهرة الليلة تمهيدا لانتقاله إلى الأهلي

حسام غالى يعود للقاهرة الليلة تمهيدا لانتقاله إلى الأهلي

الزمالك يقترب من الكعبى بعد مكالمة مرتضى منصور ورئيس نهضة بركان المغربى

الزمالك يقترب من الكعبى بعد مكالمة مرتضى منصور ورئيس نهضة بركان المغربى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة