فرنسا: سنتدخل فى حالات الحكم بالإعدام على إرهابيين فرنسيين بالعراق وسوريا





(أ ش أ)

أكدت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبى أن فرنسا ستتدخل اذا صدرت أحكام بالإعدام بحق "جهاديين فرنسيين" يحاكمون فى العراق وسوريا.

وقالت وزيرة العدل:"ستتدخل الحكومة اذا كان هناك جهاديون فرنسيون معتقلين فى العراق وسوريا وحكم عليهم بالإعدام"، مؤكدة أنه قد يتم التفاوض مع الدولة المعنية، ولكن مع التعامل مع كل حالة على حدا وضرورة أن يحظى الرعايا الفرنسيون بمحاكمة عادلة.

وأضافت أن النهج المتبع متغير حسب البلد ، وأنه مع تركيا على سبيل المثال هناك اتفاقات معها واضحة تسمح باعادة الأشخاص ، بينما مع العراق يتم محاكمة الفرنسيين هناك ، مضيفة أنه مع سوريا الوضع أكثر تعقيدا لعدم الإعتراف بالسلطات القائمة ، وبالتالى يتم دراسة كل حالة بشكل منفصل.

من ناحية أخرى ، قالت وزيرة العدل الفرنسية إنه تم التكفل بـ 66 طفلا عادوا من مناطق النزاعات فى سوريا والعراق وأن الثلثين دون الخامسة من العمر.

وأوضحت نيكول بيلوبى أنه يتم متابعة عن كثب هؤلاء الأطفال وتوفير للأصغر سنا مساعدة تربوية وتسليمهم الى أسر تقوم باستضافتهم أو الى أقارب لهم بشروط محددة ، مضيفة أن المدانين منهم بارتكاب أفعال خطيرة وبلغوا السن القانونى للمساءلة القضائية يخضعون للاعتقال.

وكان مدعى عام باريس فرانسوا مولانز قد حذر من إمكانية أن يشكل هولاء الأطفال قنابل موقوتة فى ضوء الحياة التى عاشوها فى مناطق النزاعات ، وأوضح أن 676 فرنسيا بينهم 295 إمرأة لا يزالوا فى العراق وسوريا.

وتقول مصادر مطلعة أن هناك العشرات من الفرنسيين بينهم قصر محتجزين فى معسكرات وسجون فى العراق وسوريا.

ويشار الى أن فرنسا شهدت مؤخرا جدلا واسعا بشأن مصير الرعايا الفرنسيين الذين التحقوا بصفوف داعش فى سوريا والعراق قبل اعتقالهم هناك ، وتؤيد فرنسا حتى الآن محاكمتهم من قبل السلطات المحلية فى هذين البلدين شريطة حصولهم على محاكمة عادلة.

كما طالب عدد من الفاعلين فى المجتمع المدنى الفرنسى بينهم الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان باعادة الإرهابيين الفرنسيين من الرجال والنساء ليتم محاكمتهم بفرنسا.