فرنسا تبدى قلقها من الاشتباكات بين الجيش اليمنى والقوات الانفصالية فى عدن





باريس أ ش أ

أعربت فرنسا، اليوم الاثنين، عن قلقها من المعارك بين الجيش اليمنى والقوات الانفصالية فى عدن مما أسفر عن سقوط العديد من القتلى.

ودعت فرنسا - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية - أطراف النزاع إلى ضبط النفس واللجوء للحوار للحيلولة دون عرقلة تسوية الأزمة ، معتبرة أن حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والوصول الكامل وغير المشروط وبدون عائق للمعونة الإنسانية هى التزامات يفرضها القانون الإنسانى الدولى وملزمة لجميع الأطراف.

ورأت أن الأولوية فى اليمن تتمثل فى استئناف المفاوضات لبحث الحل السياسى باعتباره السبيل الوحيد للحفاظ على وحدة أراضى البلاد، واستعادة السلم والأمن بشكل دائم ووضع حد للوضع الإنساني.

وشددت باريس - فى ختام البيان - على ضرورة أن تستأنف الأطراف اليمنية دون شرط مفاوضات السلام تحت رعاية الأمم المتحدة.