فاروس: عودة البورصة المصرية للصعود يرجع للمحفزات الإيجابية للاقتصاد الكلى





كتب هانى الحوتى

أرجع بنك الاستثمار فاروس، ارتداد البورصة المصرية للارتفاع مرة أخرى بعد سلسة المحفزات الإيجابية النابعة من مشهد الاقتصاد الكلى، إذا بعث تقرير صندوق النقد الدولى برسالة مطمئنة عن الاقتصاد المصرى، مما قد يؤدى إلى الخفض المرتقب فى أسعار الفائدة، والذى لن يكون كبيرًا حتى النصف الأول من عام 2018 مما يعنى أن الضغط المتوقع على هامش صافى الفائدة لن يكون كبيرًا هو الآخر، كما أنه لن يحدث إلا مع حلول عام 2019، وليس قبيل ذلك.

وأضافت فاروس، فى مذكرة بحثية، أنه فى حالة الخفض الفعلى فى أسعار الفائدة، من المؤكد أن أنشطة التمويل ستزدهر، وسيصاحب تعافى الأحجام ارتفاع الربحية، وتعويض انخفاض هامش صافى الفائدة.

وحققت البورصة المصرية، أرباحاً بلغت 15 مليار جنيه خلال جلستى تداول الأحد والاثنين ليصل رأس المال السوقى عند مستوى 865.653 مليار جنيه.

وأشارت فاروس، إلى أن حذف أسهم حالية ضمن قائمة مؤشرى EGX30 & EGX70 وإدراج أخرى جديدة، كان لها دور خلال جلسة اليوم وسيكون لها دوراً فى جلسة الأول من فبراير، موضحة أن الضغط الناتج عن مراجعة إدارة البورصة لهذه الأسهم قد ينتج عنه فرص جذابة لبناء مراكز جديدة بعد إعادة ترتيب موازيين القوى على مستوى المؤشرين.

وحول أبرز توصياتها لأداء الأسهم، قالت فاروس، إنه ضمن بؤر الاهتمام فى قطاع الكيماويات، شركات أبوقير (قيمة عادلة 25 جنيهًا، توصية محايدة)، وسيدى كرير (قيمة عادلة 42.80 جنيه)، ومصر لإنتاج الأسمدة (قيمة عادلة 120 جنيه)، ويتوقع أن يؤدى سهم إم إم جروب أداءً صاعدًا على خلفية قوة الدفع الناتجة من إمكانية نمو إيرادات الشركة فى 2018 على مستوى أنشطة الإلكترونيات، والاتصالات، والدفع الإلكترونى.

وأوصت فاروس، بزيادة الوزن النسبى لسهم شركة أوراسكوم للاتصالات (قيمة عادلة 0.94 جنيه) بعد الإعلان عن سلسة من التوسعات فى عدة أنشطة مثل النشاط التجارى الزراعى والعقارى، والأمر نفسه لسهم شركة القاهرة للدواجن (قيمة عادلة 12.50 جنيه)، بعد الإعلان عن مزرعة دواجن جديدة، فيما يعد تعافى النشاط السياحى فرصة لسهم مكو لإنشاء القرى السياحية للحاق بسهم أوراسكوم للفنادق (قيمة عادلة 35 جنيهًا، مع توصية بزيادة الوزن).

ولفتت إلى أن عدم نية المركزى المصرى لاستقطاع 5% من أرباح البنوك لتطوير القطاع دعم أسهم التجارى الدولى (قيمة عادلة 89 جنيهًا، وتوصية محايدة)، وقطر الوطنى (قيمة عادلة 60 جنيهًا). أما عن أولى الخيارات المرشحة للصعود، فتتمثل فى أسهم كريدى أجريكول (قيمة عادلة 57 جنيهًا)، والتعمير والإسكان (قيمة عادلة 72 جنيهًا)، وأبوظبى الإسلامى (قيمة عادلة 19.50 جنيهًا)، وتنمية الصادرات (قيمة عادلة 18.50 جنيه).