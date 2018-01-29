فاروس تبقى على توصياتها بزيادة الوزن النسبى على سهم القناة للتوكيلات الملاحية





كتب هانى الحوتى

أبقى بنك الاستثمار فاروس، على توصياته بزيادة الوزن النسبى على سهم القناة للتوكيلات الملاحية، بقيمة عادلة 20 جنيهًا لكل سهم، وأرجعت ذلك إلى على حصتها فى شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع وشركة بور سعيد لتداول الحاويات والبضائع، التى تصل قيمتها إلى 4 مليارات جنيه، مع استثناء تقييم النتائج التشغيلية المستقلة لشركة القناة للتوكيلات الملاحية، بما فى ذلك مركزها النقدى القوى.

أفصحت القناة للتوكيلات الملاحية عن نتائج الربع الثانى من العام المالى 2017-2018. حققت الشركة مبيعات بقيمة 20.1 مليون جنيه، لترتفع 75% على أساس سنوي، لكنها تنخفض 17% على أساس ربعى، وسجل إجمالى الأرباح 6.2 مليون جنيه، بزيادة 180% على أساس سنوى، وبانخفاض 13% على أساس ربعى، وارتفع أيضًا الدخل التشغيل 385% على أساس سنوى إلى 51 مليون جنيه.

وأوضحت فاروس، فى مذكرة بحثية، أن تسجيل شركة القناة للتوكيلات الملاحية صافى دخل بقيمة 43.8 مليون، ليهبط 68% على أساس سنوى، ويرتفع 23% على أساس ربعى، جاء بعد تحقيق الشركة أرباح فروق عملة بقيمة 146,1 مليون فى العام المالى 2016-2017.

أقر مجلس الإدارة موازنة الشركة التقديرية، حيث تستهدف تحقيق صافى ربح بقيمة 155 مليون جنيه، ويتسم النمو المستهدف على مستوى صافى الدخل بشىء من الاستقرار مقارنة مع العام المالى 2016-2017، لكن هذه التقديرات تستند على الناحية التشغيلية أكثر من فروق العملة.