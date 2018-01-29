فاروس: بنك قناة السويس يتداول عند مضاعفات جذابة بالبورصة





كتب هانى الحوتى

قال بنك الاستثمار فاروس، إن سهم بنك قناة السويس يتداول عند مضاعفات جذابة، حيث يبلغ مضاعف الربحية 7.3 مرة، ومضاعف القيمة الدفترية 1.2 مرة حتى عام 2018، وتستقر هذه المضاعفات أسفل المتوسط العام للقطاع البنكى المصرى البالغة 9.2 مرة لمضاعف الربحية و2.0 مرة لمضاعف القيمة الدفترية.

وأضافت فاروس، فى مذكرة بحثية، أن جاذبية هذه المضاعفات ستتضاعف عند نمو صافى الدخل فى 2018 (18%)، والعائد على حقوق المساهمين (16%) مستندين فى ذلك على صافى الدخل لمساهمى البنك بعد خفض حصة الأقلية، والمخصصات، وتطورات ضريبة الخمسة بالمئة المفروضة على صافى أرباح البنوك، حيث ستواصل وضعها فى الحسبان حتى نحصل على تأكيد بعدم تطبيقها.

وقالت إن بنك قناة السويس نجح فى التخلص من حظه العاثر بعد سنوات لامس خلالها صافى دخله المستوى الصفرى لتغطية الفجوة الناشئة بين القروض المتعثرة والمخصصات، حيث حملت 2017 مفاجأة سارة بعدما بدأ البنك فى تسجيل أرباح.

وتوقعت أن عام 2018 سيكون إيجابيًا على مستوى نتائج البنك نظرًا لحجم صافى الأرباح الذى قد يتجاوز التوقعات، كما توقعت أن يشهد البنك تعافيًا على مستوى جودة الأصول خلال فترة التوقعات، وأن يحافظ صافى الدخل على مستوى نمو مستقر نسبته 20% سنويًا بعد ثلاث سنوات خرج منهم دون مكسب أو خسارة.

من المتوقع أيضًا أن يستقر هامش صافى الفائدة عند 3.0% من واقع التحسن المرتقب فى جودة الأصول ونسبة الوفاء بالقروض فى موعدها، فضلا عن ارتفاع هامش تمويلات قطاع التجزئة الذى يدعمه خطط زيادة عدد الأفرع.

خلال فترة التوقعات (2018 – 2022)، توقعت نموًا سنويًا مركبًا على مستوى نشاط التمويل ليصل إلى 30%، ونشاط الإيداع ليصل 25%، والاستثمارات فى أذون الخزانة وسنداتها لتصل 4% بنهاية الفترة المقدرة بخمس سنوات، وتوقعت أن يبدأ البنك تدريجيًا فى الاستعاضة عن الاستثمار فى أذون الخزانة وسنداتها فى عام 2019 بعدما يصير خفض أسعار الفائدة محسوسًا بصورة أكبر على أرض الواقع.