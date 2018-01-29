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غرفة الصناعات الكيماوية: نخطط لفتح الأسواق الأفريقية أمام صادرات مصر

الإثنين، 29 يناير 2018 06:40 م
غرفة الصناعات الكيماوية: نخطط لفتح الأسواق الأفريقية أمام صادرات مصر الدكتور شريف الجبلى


كتب عبد الحليم سالم
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أكد الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ، رئيس مجلسى الأعمال الأندونيسى والماليزى ، رئيس لجنة التعاون الأفريقى التابعة لاتحاد الصناعات، أن الفترة المقبلة ستشهد بالفعل توجها من جميع المجالس التصديرية والأعمال والغرف واتحاد الصناعات إلى أفريقيا بشكل مكثف .

وأضاف الدكتورشريف الجبلى فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" أنه من عوامل نجاح التوجه إلى القارة أن القطاع المصرفى يدعم هذه التحركات بشكل كبير ،خاصة بنك تنمية الصادرات المصرى والذى ينسق مع بنك الصادرات الأفريقى فى هذا الإطار.

وقال الجبلى إنه يتم التحضير بالفعل ،وبشكل واقعى لأكبر بعثة ترويجية للصادرات المصرية فى أفريقيا ، لافتا إبى أن القطاعات التى من المتوقع مشاركتها ، هى الصناعات الكيماوية والمعدنية والغذائية والجلود ودباغتها والأدوية والطباعة ومواد البناء والحبوب.

وأوضح شريف الجبلى إنه يتم بالفعل تحديد وحصر الجهات التى ستشارك فى البعثة ودراسة المستهدف بالفعل ،بهدف فتح آفاق التصدير المصرى إلى القارة الأفريقية خاصة أن حجم الصادرات إلى إفريقيا كلنا غير راضين عنه ونحتاج إلى مضاعفته الفترة المقبلة بمساعدة الحكومة.

ونوه شريف الجبلى إلى أن لجنة التعاون الأفريقى تكثف من جهودها للارتقاء بأرقام الصادرات وإيجاد فرص حقيقة للاستثمار المصرى فى القارة الأفريقية.

 


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