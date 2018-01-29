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غدا.. وزير التموين يتفقد مصانع إنتاج السكر بالأقصر

الإثنين، 29 يناير 2018 01:00 ص
غدا.. وزير التموين يتفقد مصانع إنتاج السكر بالأقصر وزير التموين ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية


كتب مدحت وهبة
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يجرى الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه الدكتور علاء الدين فهمى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، غدا الثلاثاء، جولة تفقدية على مصانع إنتاج السكر المحلى من القصب بمحافظة الأقصر، للاطمئنان على عمليات توريد القصب من المزارعين وانتظام معدلات إنتاج السكر.

 

وكان الدكتور علاء الدين فهمى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أكد أن مصانع السكر التابعة لشركة السكر للصناعات التكاملية إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية تقوم باستلام القصب من المزارعين حاليًا، والعمل على إنتاجه سكر محلى لطرحه للمواطنين بنفس الأسعار وهو 9.5 جنيه للكيلو، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج، حيث وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بعدم زيادة أسعار السكر فى الأسواق وأن تتحمل الشركة فارق تكلفة الإنتاج لتخفيف العبء على المواطنين.


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وزير التموين

المصيلحى

مصانع السكر

الأقصر



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